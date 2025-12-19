Завершение войны в Украине: Рубио предположил, когда может наступить мир

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено еще до окончания 2025 года.

Такую надежду выразил государственный секретарь США Марко Рубио в пятницу, 19 декабря, на пресс-конференции, которая транслировалась в сети Х.

По его словам, роль США в мирных переговорах заключается в том, чтобы выяснить, есть ли точки соприкосновения, на которые стороны военного конфликта могут согласиться.

«Именно на это мы потратили много времени и энергии и продолжаем это делать. Возможно, это будет невозможно. Я надеюсь, что это возможно. Я надеюсь, что это удастся сделать в этом месяце, до конца года», — подчеркнул Рубио.

Глава Госдепа подчеркнул, что хотел бы, чтобы «это закончилось как можно скорее». Однако добавил, что Вашингтон не может заставить Украину или Россию заключить мирное соглашение.

«Возможно, это произойдет на этой неделе. Возможно, это произойдет в следующем месяце. Возможно, это не произойдет еще несколько месяцев. Это не зависит от нас. Это зависит от обеих сторон. В конце концов, именно они должны заключить соглашение», — сказал Рубио.

На той же пресс-конференции Марко Рубио сказал журналистам, что может принять участие в части переговоров между российскими и американскими чиновниками, которые состоятся в субботу, 20 декабря.

Как сообщалось ранее, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют встретиться с российской делегацией в Майами в эти выходные. Темой переговоров будет соглашение о прекращении вторжения Москвы в Украину.

Напомним, посол США в НАТО Мэтт Уитакер заявил, что администрация президента США Дональда Трампа будет делать все необходимое для мирного урегулирования, но в следующем году Украина должна быть готова к войне.