Завершение войны в Украине: Швейцария сделала неожиданное заявление

Представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо заявил, что его страна поддерживает мирную инициативу Китая и Бразилии по завершению войны в Украине, даже несмотря на то, что в ней отсутствует ссылка на Устав ООН и не упоминается поддержка территориальной целостности Украины.

Об этом пишет Blick.

По словам Бидо, Швейцария решила поддержать китайско-бразильскую "мирную инициативу", так как она предусматривает прекращение огня и разрешение конфликта дипломатическим путем, а также является альтернативой "воинственным речам" Украины и РФ, которые прозвучали в ООН.

В то же время представитель МИД Швейцарии подчеркнул, что любые мирные инициативы по завершению войны в Украине должны ссылаться на Устав ООН, отметив, что такое же мнение высказал и глава МИД Китая Ван И во время своей речи в Совбезе ООН.

Издание отмечает, что Швейцария была единственной западной страной, которую накануне, 27 сентября, пригласили на организованное Китаем и Бразилией обсуждение "мирной инициативы" на полях Генассамблеи ООН.

Издание отмечает, что одной из причин, по которой США и Европа не поддержали китайско-бразильскую инициативу, было отсутствие ссылки в документе на Устав ООН, что расценили как поддержку кремлевской стратегии.

Бидо также отметил, что Швейцария способна привести Юг и Север к диалогу, потому что поддерживает путь к миру, основанный на конкретных предложениях.

Напомним, Зеленский резко прокомментировал мирную инициативу "правой руки" Трампа. Президент заявил, что такие сигналы от потенциального вице-президента США опасны для Украины и посоветовал Венсу "почитать историю".

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