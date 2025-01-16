Завершит ли Трамп войну за 90 дней: о чем свидетельствуют ставки у букмекеров

После выборов президента США на вероятность окончания войны в Украине до 20 апреля ставят уже гораздо меньше людей.

Прогноз букмекеров относительно вероятности того, что избранный президент США Дональд Трамп закончит войну в Украине за три месяца, то есть до 20 апреля 2025 года, значительно ухудшился.

Об этом свидетельствует статистика на сайте платформы Polymarket, где принимают соответствующие ставки.

Если два месяца назад, сразу после победы Трампа на выборах президента США, более 50% людей сделали ставку на то, что ему удастся это сделать, то на 16 января таких было всего 29%.

Во время избирательной кампании избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что прекратит войну в Украине за 24 часа и даже еще до обретения президентских полномочий. После выборов его риторика изменилась — теперь Трамп признает, что для этого нужно больше времени и усилий.

В команде будущего американского президента признают, что на урегулирование войны в Украине уйдут месяцы, если не годы, что подвергает сомнению его главное внешнеполитическое обещание – заключить мирное соглашение в первый же день каденции в Белом доме.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "очень быстро" после того, как он вступит в должность на следующей неделе.

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