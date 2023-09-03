Зависимость Армении от России является стратегической ошибкой, — Пашинян

Глава армянского правительства подчеркнул, что российские так называемые миротворческие силы не выполняют свою миссию по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, и Лачинский коридор не находится под контролем.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал "стратегической ошибкой" зависимость Армении от России, в частности в архитектуре безопасности.

Об этом заявил Никол Пашинян в интервью La Repubblica.

Пашинян заявил, что в настоящее время власти пытаются диверсифицировать политику в сфере безопасности.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с россией, в частности в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, РФ не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности ", — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сами по себе являются «стратегической ошибкой».

"И только после того, как мы постфактум попробовали горькие плоды этой ошибки, мы делаем очень невнятные попытки диверсифицировать нашу политику в сфере безопасности", — добавил Пашинян.

По версии РФ, западные страны якобы подталкивают армянское правительство к вытеснению России из Южного Кавказа. Но на самом деле, по словам Пашиняна, россия часто сама выходит из региона «из-за тех шагов, которые она делает или не делает».

Он назвал такую тенденцию, что побуждает к мысли, что "тот же сценарий может повториться, что как-то мы просто проснемся и увидим, что россии здесь нет".

"Причин может быть две: не может ли Россия, или не хочет сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично. Думаю, где-то они не хотят, где-то не могут", — подчеркнул премьер. .

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предположил, что однажды Россия, которая обязалась "помочь" в конфликте по Нагорному Карабаху, может уйти из "договора".

Пашинян также высказывался по так называемому союзу Армении и России.

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