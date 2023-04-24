Зависимость от прихотей Москвы: в МИД отреагировали на опасное заявление вице-спикера парламента Венгрии

Суверенное право Украины выбирать вступление в НАТО как средство безопасности не зависит от "разрешения России".

В МИД Украины прокомментировали заявление вицеспикера парламента Венгрии Доры Дуро, которое считает, что вступление Украины в НАТО возможно только при условии одобрения такого шага Россией.

Комментарий по этому поводу появился в понедельник, 24 апреля, на Facebook-странице представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко.

Украинский дипломат напомнил венгерской политической деятельнице, что Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности, ранее подтверженные на уровне всех государств-членов НАТО, в том числе и Венгрии.

Также читайте В МИД Венгрии возмущены возобновлением работы комиссии Украина-НАТО

"Мы не нуждаемся в разрешении России, чтобы стать членом Альянса. В то же время, опасно, когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимость от прихотей Москвы”, — говорится в заявлении.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что нет никаких объективных причин, которые бы препятствовали вступлению Украины в НАТО.

"Украинское членство лишь усилит Альянс, исключит возможность повторения российской агрессии в Европе в будущем", — говорится в заявлении.

Напомним, представительница ультраправой венгерской партии "Наша Родина" Дора Дуро, занимающая должность вице-спикера парламента, заявила, что без риска начала войны вступление Украины в НАТО возможно лишь в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения.

Читайте также: