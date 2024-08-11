"Завод, собиравший стиралки, выпускает дроны": в Польше ответили, действительно ли РФ погружается в экономический кризис

В России искажают настоящую ситуацию с экономикой, а после завершения войны Кремлю будет очень трудно переориентировать ее с военного производства на мирное.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал бывший премьер-министр Польши, депутат Сейма и эксминистр европейской интеграции Ян Кшиштоф Белецкий.

"Я убежден, что мы имеем дело с псевдоуспехом России, которой удалось перевести экономику, и в целом всю систему руководства государством, на так называемую военную экономику", — сказал он.

Поэтому, по словам польского эксперта, завод, который производил авто, продуцирует танки, а завод, который составлял стиральные машины, продуцирует дроны…

"Где-то в Сибири на заброшенных текстильных предприятиях у людей много работы, потому что нужно миллион новых единиц военной формы. И эти маленькие швейные предприятия вдруг возрождаются, и люди зарабатывают, например, не 300, а даже тысячу долларов и в каком-то смысле довольны, что идет война, потому что зарабатывают втрое больше, чем до войны. Такая деятельность в долгой перспективе невозможна", — отметил политик.

По его словам, все это в России сейчас создает иллюзию, что на тех сибирских заводах можно до конца жизни шить военную форму, а окажется, что ее уже через год-два никто не захочет покупать, и эти люди снова останутся без работы.

"Только что наступит мир или прекращение огня, то для России это будет большой проблемой, как перевести военную экономику на конкурентную, которая сможет конкурировать на международном рынке, и поэтому некоторые считают, что Россия становится китайским вассалом, от которого очень зависит, которому продает нефть и газ. Если ее не хочет западная Европа, то наши приятели китайцы купят", но китайцы покупают это по заниженным ценам", — сказал Белецкий.

"Российская экономика вроде бы развивается лучше, чем до войны", однако есть нюанс

Ян Кшиштоф Белецкий отметил, что нефтью и газом россияне торгуют также с Индией и Турцией, но это тоже цены менее привлекательны, чем до войны.

"Итак, российская экономика якобы развивается лучше, чем до войны, зато все это происходит экстенсивным способом из-за низкой рентабельности. Наибольшей проблемой для России является то, как из этой ситуации можно будет выйти в будущем, потому что очень трудно выйти из этой военной экономики, время работает не в их пользу", — сказал экс-премьер Польши.

Напомним, наступление ВСУ на территории Курской области РФ превосходит ожидания и демонстрирует, что глава Кремля Владимир Путин "ничего не контролирует". Об этом сказал глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер.

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