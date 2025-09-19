Президент России Владимир Путин во время посещения завода Калашникова в городе Ижевск / © Associated Press

Через сицилийские порты и пограничные переходы во Фриуле в Италию попадают автоматы Калашникова без серийных номеров и современные боеприпасы, произведенные на российских государственных предприятиях. Для мафиозных группировок это оружие является не только товаром для перепродажи, но и стратегическим резервом, который они хранят по указанию поставщиков.

Об этом пишет итальянское издание Linkiesta.

«Италия — это арсенал», — именно так начал свой рассказ в Риме один из информированных собеседников, хорошо знакомых с теневым миром столицы. Его слова, сказанные во время беседы в баре, где обсуждали судьбу российских поставок, точно описывают ситуацию. Внутри двойных днищ фур, в гаражах на окраинах и в портах формируется целая «подпольная страна», вооруженная новейшими образцами оружия. Это не устаревшие сломанные автоматы, а современные партии, только что с конвейера.

Отмечается, что те же модели, которыми воюет Россия против Украины, сейчас используются итальянской мафией благодаря маршрутам так называемого «флота-призрака» Кремля.

«Оружие теперь не хранят, как прежде. Это как поход в магазин: заказываешь, что нужно, и все быстро приходит», — рассказал источник.

В то же время собеседник подчеркивает другое: «Некоторые виды оружия оставляют на складе — организации их не могут продать». Это означает, что часть арсенала не попадает сразу в оборот, а накапливается как стратегический запас.

Европол подтверждает: мафиозные структуры имеют тайники и используют арсеналы «на заказ», а оперативные отчеты неоднократно описывали изъятие складов и «пул-грантов», где оружие хранилось для ротационного использования.

Катания — центр «грязной войны»

В Катании прослеживается самая выразительная связь между мафиями и российскими поставками. В марте 2022 года, сразу после вторжения РФ в Украину, полиция в районе Сан-Кристофоро нашла большой арсенал клана Сантапаола-Эрколано. Там были девять единиц оружия, около 900 патронов и два автомата АК-47 «советского производства» в отличном состоянии. Это были полностью боеспособные экземпляры, а не старый металлолом.

«В Катании большое движение. Есть два района, где больше всего „товара“, и где склады регулярно пополняют новыми образцами», — сообщил собеседник издания.

Речь идет о Сан-Джованни Гальермо и Либрино — окрестностях, которые стали узлами для ввоза российского оружия морскими маршрутами. Поставки поступают по тем же каналам, что и наркотики: через Джоя-Тауро или порт Сиракуз. По словам источника, здесь хранятся не старые автоматы, а современные снайперские, штурмовые и специальные винтовки, произведенные в течение 2010-2020 годов.

«Они выходят с завода уже без них», — уточняет собеседник, имея в виду серийные номера.

Это касается Императорского Тульского оружейного завода, главного предприятия России, основанного Петром I еще в 1712 году. Если оружие выходит оттуда без маркировки, это возможно только с ведома государства. Europol в отчете 2023 года подтвердил: появление «нового оружия без признаков уничтожения серийных номеров» свидетельствует о «парагосударственном соучастии в незаконных поставках».

А в ООН предупреждали: «Наличие военных запасов на украинском театре боевых действий создает реальный риск их попадания на криминальные рынки Европы, особенно в страны Южной Европы».

Россия использует свой «флот-призрак» для перевозки оружия

Россия активно использует так называемый «флот-призрак» — грузовые суда под удобными флагами. Формально они возят нефть, чтобы обходить санкции, но могут также перевозить оружие.

«Вполне возможно, что грузы, официально предназначенные для третьих стран, частично разгружаются в малых портах Средиземноморья», — говорится в отчете эстонских спецслужб.

В Сицилии зафиксировали подозрительные заходы судов между Августой и Позццалло. Именно тогда в Катании наблюдалось оживление мафиозной активности. Оружие привозили в бочках с топливом или маслом, что позволяло скрыть его от проверок и защитить от коррозии.

Другой маршрут — Фриули-Венеция-Джулия, которая исторически была «воротами» для контрабанды с востока. Между Горицией и Триестом правоохранители неоднократно обнаруживали югославское и советское оружие в двойных днищах автомобилей. Transcrime в своих данных подтверждает: «северо-восточная граница Италии является главной точкой входа для малых партий оружия, часто скрытого в двойных днищах транспортных средств и предназначенного для организованных преступных группировок».

«Здесь оружие задерживается лишь на несколько часов, потому что в регионе много военных и контроль более строгий. Но часто здесь проходят партии компонентов для дронов и другой техники, которую дальше переправляют на восток по криминальным каналам. Думаю, здесь существует обмен: оружие — в одну сторону, а дефицитные детали — в другую. Деньги — не единственный расчет», — рассказал источник.

Таким образом, скрытые арсеналы, нелегальные перевозки и «бартерные» схемы между группировками еще раз подтверждают: связь между российским режимом и транснациональной преступностью не случайна. Она стала одним из важных элементов теневой экономики Кремля.

К слову, ранее стало известно, что Россия использовала против Украины новейшие дроны «Герань-3». Эти беспилотники, по данным специалистов, содержат иностранные компоненты, что подтверждает, как РФ обходит международные санкции.

К слову, недавно в сбитом российском дроне «Гербера» обнаружили камеру китайского производства. На ней были видео, снятые на китайском заводе во время проверки устройства перед его отправкой в РФ.