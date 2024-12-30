Заврешение войны в Украине: в ISW сказали, готов ли Кремль рассматривать компромиссы по требованиям Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг два предложения, которые команда новоизбранного президента США Дональда Трампа рассматривала в начале ноября 2024 как условия для прекращения войны в Украине. Речь идет об отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и размещении европейских миротворцев в Украине.

Об этом сообщает ISW.

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В интервью кремлевскому изданию новостей ТАСС, опубликованном 29 декабря, Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды Трампа, Лавров ужесточает явный отказ президента России Владимира Путина от 26 декабря относительно предложения команды Трампа отложить членство Украины в НАТО на 20 лет. Лавров заявил, что любые договоренности о прекращении войны в Украине "должны устранить первопричины вторжения России в Украину и "создать механизм, который исключит возможность их нарушения".

"Лавров заявил в интервью 26 декабря, что двумя основными коренными причинами войны являются якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток "агрессивное поглощение" территорий вблизи границ России и утверждаемая дискриминация украинским правительством этнических русских и русского языка, медиа и культуры в Украине",

Аналитики отмечают, что заявления Лаврова являются частью текущих заявлений чиновников России о том, что Кремль отказывается рассматривать какие-либо компромиссы относительно требований Путина в конце 2021 года и в начале 2022 года.

"Эти требования включают принуждение Украины стать постоянно нейтральным государством, которое никогда не присоединится к НАТО, наложение строгих ограничений на численность украинской армии и устранение украинского правительства", — заключили в ISW.

Ранее говорилось, что кремлевский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений о так называемой "СВО" и достижении мира. По его словам, Россия стремится завершить войну.

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