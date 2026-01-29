Завтра на Европу упадет неконтролируемая китайская ракета

Китайская ракета во время запуска / © Associated Press

В пятницу, 30 января, состоится неконтролируемое возвращение второй ступени китайской ракеты-носителя ZQ 3 R/B в атмосферу Земли. Из-за больших размеров объекта существует угроза для воздушного движения.

Об этом сообщили в Финском метеорологическом институте, который отслеживает неконтролируемое падение вместе с сетью космического наблюдения и отслеживания (SST) Европейского Союза.

В сообщении отметили значительные размеры этого космического мусора, который не сгорит полностью при вхождении в атмосферу — его длина 12-13 м, а оценочная масса около 11 тонн.

По предварительным оценкам, части второй ступени ракеты могут упасть на юг Дании и страны Балтии.

Ожидается, что падение фрагментов может произойти примерно в 10:40 по киевскому времени. Однако погрешность во времени может составлять до 10 часов из-за неконтролируемого состояния объекта.

«Точное время и местонахождение будут подтверждены только после повторного входа в атмосферу», — говорится в сообщении.

Китайская космическая ракета ZQ 3 R/B была запущена еще 3 декабря 2025 года.

Напомним, китайская возвращаемая капсула «Шэньчжоу-20», которую на орбите повредил космический мусор, успешно совершила приземление.