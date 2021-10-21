Заявил, что чувствует себя прекрасно и посоветовал прислушиваться к здоровью: Билл Клинтон записал видеообращение

После выписки из клиники 42-й глава Белого дома вернулся домой в Нью-Йорк, где продолжит курс лечения антибиотиками.

Экс-президент США Билл Клинтон после возвращения домой из медучреждения заявил, что он на пути к выздоровлению, и призвал каждого заботиться о себе.

Об этом говорится в видеообращении политика.

I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R — Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021

Так, в своем выступлении 75-летний Клинтон выразил благодарность персоналу Медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине, отметив при этом, что чувствует себя хорошо. Также он призвал слушателей обращать внимание на свое самочувствие и заботиться о здоровье.

"Я действительно рад вернуться домой. У меня все отлично, я наслаждаюсь этой прекрасной осенней погодой. Я на пути к выздоровлению ... Найдите время, чтобы прислушаться к своему телу и позаботиться о себе. У всех нас есть работа, и каждый из нас должен сыграть важную роль в жизни и в ближайшем будущем ", — подчеркнул политик.

Напомним:

Напомним, что Клинтон был госпитализирован 12 октября с диагнозом "сепсис" , причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.

, причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей. Уже через шесть дней бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона выписали из больницы в Калифорнии. Он вышел из госпиталя за руку со своей женой — бывшим госсекретарем и кандидатом в президенты Хиллари Клинтон.

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