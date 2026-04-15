Мир
211
1 мин

Заявил, что война завершена: Трамп высказался о возможном окончании операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует возобновлять военную операцию против Ирана и считает войну завершенной.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует возобновлять боевые действия против Ирана .

Об этом сообщила журналистка Мария Бартиромо после интервью с главой Белого дома, – информирует Fox News .

По словам Бартиромо, во время разговора она прямо спросила Трампа, завершена ли война. В ответ он коротко заявил: "Завершена".

Детали полного интервью пока не обнародованы, однако его обещают показать позже.

В то же время, вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что после 21 часа переговоров с Ираном в Пакистане сторонам не удалось достичь договоренностей.

Таким образом, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах, Трамп сигнализирует о нежелании Вашингтона продолжать военную эскалацию.

В то же время ранее в Вашингтоне заявили, что переговоры с Ираном продолжаются, несмотря на обострение.

В США уверяют, что дипломатические контакты с Ираном не прекратились даже на фоне эскалации конфликта и морской блокады.

