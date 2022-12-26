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Заявила, что в них "вселился дьявол": россиянка жестоко убила троих своих детей

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
4798
Время на прочтение
1 мин
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Заявила, что в них "вселился дьявол": россиянка жестоко убила троих своих детей

Фото: pixabay.com

Младшему ребенку, девочке, было 5 месяцев, а ее двоим старшим братикам было 11 и 15 лет.

В России произошло жестокое убийство. Мама собственноручно лишила жизни своих троих детей.

Об этом сообщает NEXTA Live.

Жительница Екатеринбурга задушила троих своих детей. Свой поступок женщина объяснила тем, что "в них вселился дьявол".

Среди убитых – пятимесячная девочка и двое мальчиков 10 и 15 лет.

Недавние случаи насилия и убийства в Украине

На Тернопольщине мама умышленно выколола глаз двухлетнему сыну. Женщина не объяснила никому, почему так поступила.

В Ровенской области отец зарубил топором собственного сына, а в Одесской области во время конфликта 58-летний отец забил палкой до смерти 36-летнего сына, а правоохранителям придумал другую историю.

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Дата публикации
Просмотры
4798
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