Заявление Алиева об Украине вызвало истерику в Кремле

Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле назвали «ложной» позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу войны в Украине и заявили, что намерены «аргументировано объяснять» свою точку зрения всеми доступными каналами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние высказывания азербайджанского лидера, пишет "Гордон".

Речь идет о выступлении Алиева на Шушинском медиафоруме 13 июля, где он, отвечая на вопросы украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявил, что Украине не следует соглашаться на оккупацию своих территорий.

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Президент Азербайджана также подчеркнул, что Баку постоянно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и международно признанные границы Украины и считает, что войну необходимо «немедленно остановить».

«Я думаю, что ни украинский народ, ни власть Украины не нуждались в моем совете, но я бы его сегодня так же повторил: никогда не соглашаться на оккупацию. И это то, что Украина делает, она не соглашается на оккупацию», — сказал Алиев.

Комментируя эти слова, Песков заявил, что Москва не разделяет такую позицию.

«Что касается мнения относительно Украины, мы считаем это мнение ошибочным и будем последовательно всеми каналами аргументированно объяснять, почему мы считаем его ошибочным», — заявил спикер Кремля.

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Напомним, ранее Песков заявил, что Россия якобы готова к мирному решению войны против Украины. Впрочем, в то же время там цинично уверяют, что у них достаточно ресурсов для продолжения так называемой СВО.

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