Заявление Байдена о неготовности Украины к членству в НАТО: в дипмиссии США при Альянсе сделали важное уточнение

После Вильнюсского саммита НАТО американский лидер отмечал, что членство Украины – скорее вопрос времени, чем вероятности в целом.

В представительстве США при Североатлантическом альянсе отметили, что будущее Украины - в НАТО, с чем согласились все союзники. Утверждение президента США о неготовности Украины касается только текущего момента.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на комментарий дипмиссии США.

"Президент говорил о том, что он не верит, что Украина сейчас готова к членству в НАТО, о чем он неоднократно говорил раньше", – пояснили в представительстве.

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В то же время, американские представители при НАТО напомнили, что после Вильнюсского саммита американский лидер отмечал, что членство Украины – скорее вопрос времени, чем вероятности в целом.

"Будущее Украины в НАТО. Как говорил ранее президент, "я верю, что Украина может туда попасть" и "дело не в том, стоит ли ей присоединяться или нет. Речь идет о том, когда они могут присоединиться. И они вступят в НАТО"… На саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году лидеры Альянса сделали шаги, чтобы признать прогресс, достигнутый Украиной, в то же время подчеркнули необходимость дальнейших демократических реформ для соответствия стандартам НАТО. Эта работа продолжается", – резюмировали в дипмиссии США.

Напомним, президент США Джо Байден в интервью журналу Time на вопрос, каким будет завершение войны в Украине, сказал, что "мир будет выглядеть как гарантирование, что Россия никогда не оккупирует Украину". Но это, по мнению американского лидера, не означает вступление Украины в НАТО.

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