Заявление экс-генсека НАТО о вступлении Украины без оккупированных территорий: эксперт объяснил, что оно означает

По словам эксперта, устав НАТО не содержит прямого запрета вступления в Альянс страны, имеющей территориальные споры.

Одна из целей заявления бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о присоединении Украины к Альянсу без оккупированных Россией территорий – увидеть реакцию стран-членов организации, России и украинского общества.

Такое мнение высказал эксперт Института будущего Анатолий Амелин.

Он отметил, что эта позиция не является официальной, поскольку ее предложил бывший представитель НАТО.

Может ли быть членом НАТО страна, имеющая территориальные споры

По словам эксперта, устав НАТО не содержит прямого запрета вступления в Альянс страны, имеющей территориальные споры. В истории Североатлантического союза были случаи, когда в организацию вступали страны, которые имели территориальные споры. Например, Турция является членом НАТО с 1952 года, Финляндия – с 2023 года, имеет территориальный спор с Россией из-за Карелии.

"Однако в статье 10 Устава говорится, что каждая страна, желающая стать членом НАТО, должна быть способна внести свой вклад в безопасность Североатлантического региона и должна быть готова взять на себя обязательства по Уставу", — отметил Амелин.

По его мнению, теоретические возможности для Украины есть.

Сколько времени займет процедура вступления Украины в НАТО

По предположениям эксперта, процедура вступления в НАТО может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Скорость процедуры зависит от нескольких факторов, включая:

Готовность страны-кандидата к вступлению в НАТО.

Наличие территориальных споров в странах-кандидатах.

Отношение к вступлению страны-кандидата со стороны других членов НАТО.

Амелин отметил, что для включения в НАТО новой страны не требуется 100% согласия всех членов альянса. Согласно статье 10 Устава НАТО, решение о присоединении нового государства принимается большинством в 2/3 голоса всех членов альянса. То есть, для вступления новой страны в НАТО достаточно голосов 26 из 30 членов Альянса.

"И вот здесь начнется самое интересное. Странам нужно будет решить, готовы ли они к войне на стороне Украины в случае нарушения ее границ. Слабым местом голосования будут Венгрия, Румыния, Турция, возможно, Германия, Черногория", — написал эксперт.

Напомним, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к Альянсу без оккупированных Россией территорий. Если исключить из НАТО территорию, контролируемую Россией, угроза конфликта между Россией и НАТО будет уменьшена, утверждает он.

Читайте также: