Заявление об Исландии как о "52-м штате" США вызвало международный скандал

Безрассудная шутка американского политика Билли Лонга, который является кандидатом на должность посла в Исландии, о том, что он станет губернатором 52-го штата США, вызвала глубокое возмущение в этой островной стране. МИД Исландии обратился в посольство США за разъяснениями.

«Министерство иностранных дел связалось с посольством США в Исландии, чтобы проверить правдивость комментариев, приписываемых кандидату [на должность посла]», — говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, тысячи исландцев подписали петицию к министру иностранных дел страны Катрин Гуннарсдоттир, в которой призвали отклонить кандидатуру Лонга на должность посла.

«Эти слова, сказанные Билли Лонгом, которого Дональд Трамп выдвинул на должность посла в Исландии, возможно, были сказаны в шутку. Однако они оскорбительны для Исландии и исландского народа, которому пришлось бороться за свою свободу и который всегда был другом Соединенных Штатов», — говорится в петиции.

Исландцы призывают США «выдвинуть другое лицо, которое проявляет большее уважение к Исландии и исландскому народу».

Ранее Лонг уже извинился за свои слова в интервью Arctic Today, новостному веб-сайту, посвященному региону. Он утверждал, что заявление было шуткой в контексте насмешек над Джеффом Лэндри, специальным посланником Трампа по вопросам Гренландии.

«Ничего серьезного в этом не было, я был с людьми, которых не видел три года, и они шутили о том, что Джефф Лэндри — губернатор Гренландии, а потом начали шутить надо мной, и если кто-то обиделся, я извиняюсь», — сказал Лонг.

В четверг Зигмар Гудмундссон, исландский депутат от Либеральной партии реформ, входящей в правящую коалицию, назвал эти замечания «не очень удачной шуткой», учитывая напряженность вокруг Гренландии.

«Очевидно, что это чрезвычайно серьезно для такой маленькой страны, как Исландия. Мы должны понимать, что все аргументы по безопасности, которые американцы выдвигали по Гренландии, также касаются Исландии. Речь идет о географическом положении этих двух островов», — сказал он ежедневной газете Morgunblaðið.

Исландский политик назвал эти комментарии признаком растущего неуважения, которое США демонстрируют к суверенитету малых государств.

«Исландцы должны иметь мужество, несмотря на наши очень дружеские отношения с Соединенными Штатами, не в последнюю очередь через НАТО, обсудить, где и как лучше всего удовлетворить наши интересы безопасности в меняющемся мире», — подчеркнул он.

Напомним, ранее издание Politico отметило, что тонкие намеки в политических кругах США свидетельствуют: Исландия может стать следующим объектом внимания Трампа после Гренландии.