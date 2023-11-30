Вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий: в Раде объяснили слова экс-генсека Альянса

Нардеп пояснил, что об отказе от украинской территории, временно оккупированной РФ, в заявлении Расмуссена речь не идет.

Заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о частичном членстве Украины в Альянсе, без оккупированных Россией территорий, нельзя считать "предательским" предложением, потому что прежде всего оно не является официальным. Более того, об отказе от украинской территории, временно оккупированной РФ, речь не идет.

Это во время телемарафона сказал народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Об этом вообще речь не идет и таких предложений нам официально не поступало. Да, мы слышали слухи, разные предложения... Но предложения, давайте подчеркнем это, в том числе и предложения бывшего генсека НАТО Расмуссена звучала не так, что мы должны отказаться от территорий", — рассказал Чернев.

По словам нардепа, речь идет о линии разграничения.

"Вот эта часть, которая подконтрольна на сегодняшний день Украине — она сразу вступает в НАТО и распространяется на нее статья 5-я, а другая часть не признается как часть Российской Федерации или там отходит в Российскую Федерацию. А признается, как и сейчас, оккупированной территорией и мы ждем, когда распадется Российская Федерация, умрет Путин там или что-нибудь еще произойдет и мы освободим эту территорию, и эта территория также станет территорией НАТО", — сказал Чернев.

Напомним, эксгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен сделал заявление о частичном членстве Украины в НАТО. По его словам, у России должно быть четкое сообщение о том, что на любое нарушение территории НАТО будет ответ.

Украинский эксперт Института будущего Анатолий Амелин отметил, что эта позиция не является официальной, поскольку ее предложил бывший представитель НАТО. Одна из целей заявления бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о присоединении Украины к Альянсу без оккупированных Россией территорий – увидеть реакцию стран-членов организации, России и украинского общества

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что рассчитывает на прогресс ВСУ по борьбе с российскими войсками, но предупредил, что прогресс будет тяжелым.

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