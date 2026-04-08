Заявление Трампа "обвалило" нефтяной рынок: цены резко пошли вниз

Нефть / © Associated Press

Мировые цены на нефть резко упали после заявления президента США Дональда Трампа о возможном перемирии с Ираном.

Речь идет о двухнедельной паузе в ударах, которая может стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и возобновить поставки энергоносителей, пишет Axios.

После заявления Трампа цена на нефть марки Brent упала примерно на 13% — до около 95 долларов за баррель.

Американская нефть WTI также подешевела — примерно на 14%, до уровня около 96 долларов.

Это стало одним из самых крупных однодневных падений за последние десятилетия — подобное фиксировали еще во время войны в Персидском заливе 1991 года.

Причина падения

Рынок отреагировал на новость о возможном перемирии между США и Ираном, открывающим путь к возобновлению работы Ормузского пролива — ключевого маршрута для транспортировки нефти.

Ранее фактическая блокировка пролива повлекла за собой резкий скачок цен и перебои со снабжением.

Трамп заявил, что соглашение зависит от того, согласится ли Иран полностью восстановить судоходство.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Перемирие между США и Ираном может возобновить движение через Ормузский пролив. В то же время, Иран и Оман планируют ввести плату за проход судов.

Как известно, Ормузский пролив — ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировой нефти и газа. Он расположен в территориальных водах как Омана, так и Ирана. Этот проход считается международным водным путем. Ранее за проход судов не взималась плата.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провозгласил «большой день для всего мира» после того, как заявил о двухнедельной паузе в атаках на Иран. Трамп заявил, что пауза в атаках — это шанс для стабилизации региона и даже «золотой шанс» для Ближнего Востока.