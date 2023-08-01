"Заявления Кремля не вызывают доверия": в ЕС прокомментировали удары БПЛА по Москве

В ЕС подчеркнули, что РФ не должна использовать атаки дронов в качестве повода для дальнейшей эскалации своих непрерывных незаконных и варварских нападений на Украину.

В Евросоюзе прокомментировали атаки по России и заявили, что заявления Кремля не вызывают доверия.

Об этом пишет российская редакция Deutsche Welle.

"У нас нет данных о происхождении (БПЛА – ред.), обстоятельствах и других деталях. И любые заявления РФ по этому поводу вызывают очень мало доверия, поскольку Россия активно манипулирует любой информацией", — заявила официальная представительница внешнеполитической службы ЕС Набила Мосрали.

По ее словам, РФ не должна использовать атаки дронов в качестве повода "для дальнейшей эскалации своих непрерывных незаконных и варварских нападений на Украину и ее народ". Россия должна "немедленно и безоговорочно" вывести свои войска, протеже и военную технику из Украины, отметила дипломат.

Напомним, несколько беспилотников атаковали Москву в ночь на 1 августа и снова попадают в башни бизнес-центра "Москва-Сити". Россия во всем традиционно обвинила Украину. ТСН.ua собрал все, что известно о ночном налете дронов на Москву.

В свою очередь, в Кремле после второй за несколько дней атаки беспилотников по Москве заявили, что угроза дальнейших ударов существует. Больше там не обмолвились и словом.

Аналитики считают, что атаки БПЛА на Москву и другие регионы России снижают способность Кремля вести войну против Украины. Они провоцируют разногласия среди российского командования. Такое мнение высказало издание The New York Times.

Читайте также: