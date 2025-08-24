Заявления Лаврова доказывают, что Путин блокирует мир с Украиной — отчет ISW

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российское министерство иностранных дел продолжает подчеркивать нежелание российского диктатора Владимира Путина встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским в сроки, которые предлагает президент США Дональд Трамп. При этом в российском дипломатическом ведомстве заявили, что его глава Сергей Лавров не подрывает мирный процесс своими последними заявлениями, в частности, отказом от западных гарантий безопасности для Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российский МИД также заявил, что заявления Лаврова представляют позицию Кремля, которая, как было сказано, «отличается последовательностью» и не изменилась после саммита на Аляске 15 августа.

Реклама

Лавров выполняет приказы, Путин блокирует переговоры

Российский МИД повторил заявления Лаврова от 20 и 21 августа, в которых утверждалось, что любые серьезные дискуссии о западных гарантиях безопасности для Украины, не учитывающие «законные беспокойства» России, являются «дорогой в никуда». Также было повторено заявление Лаврова от 21 августа, что Россия выступает за «действительно надежными» коллективные гарантии безопасности, и в качестве примера таких гарантий были приведены российские требования, представленные Украине во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.

ISW отмечает, что эти требования предусматривают постоянный запрет на вступление Украины в НАТО, наложение серьезных ограничений на украинскую армию и запрет на получение Украиной западной военной помощи, не налагая при этом никаких ограничений на размер или возможности российских вооруженных сил. По информации ISW, заявление российского МИД о том, что Лавров не подрывает мирный процесс, поскольку он выполняет внешнеполитические директивы Путина, является точным утверждением, что сам Путин препятствует мирному процессу.

Настоящие цели Кремля

Российский МИД подчеркнул, что заявления Лаврова "подтверждают тезисы" о войне в Украине, которые "неоднократно озвучивал" Путин. В министерстве заявили, что Путин определяет внешнюю политику России, а Лавров как министр иностранных дел реализует ее согласно директивам Путина, и поэтому Лавров не подрывает внешнеполитические цели России.

«ISW продолжает оценивать, что Путин по-прежнему не заинтересован в проведении серьезных мирных переговоров и придерживается своих давних военных целей, равнозначных полной капитуляции Украины», — говорится в отчете.

Реклама

Напомним, Лавров сделал новое заявление о встрече Зеленского с Путиным. Кремль продолжает подавать сигналы о нежелании российского диктатора проводить встречу с президентом Украины.