Заявления Лаврова перечеркнули договоренности России с США - Bloomberg

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / © Associated Press

Заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о недопустимости гарантий безопасности для Украины с участием исключительно стран Запада фактически перечеркнули договоренности, которые якобы были достигнуты между Россией и США.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, которые пожелали остаться анонимными.

В издании напомнили, что представители Белого дома заявили, что якобы президент России Владимир Путин открыт к гарантиям безопасности для Украины «вроде статьи 5», касающихся обязательств НАТО по коллективной обороне.

В то же время Кремль публично не подтвердил, что Путин брал на себя такое обязательство на саммите с президентом США Дональдом Трампом на Аляске на прошлой неделе.

Зато глава российского МИД Сергей Лавров заявил в среду, что Россия должна иметь право голоса в вопросах безопасности для Украины, предложив Китай как одного из гарантов.

На следующий день глава российского внешнеполитического ведомства повторил это требование, заявив, что Москва поддержала украинское предложение на переговорах в Стамбуле вскоре после начала вторжения в 2022 году, которое предусматривало бы гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — США, России, Китая, Великобритании и Франции.

«Россия поддерживает гарантии, основанные на принципе коллективной безопасности, на принципах неделимой безопасности. Все остальное, что угодно одностороннее, — это, конечно, абсолютно безнадежное дело», — сказал Лавров.

По словам неназванного европейского чиновника, Кремль теперь может попытаться убедить Белый дом отказаться от настаивания на гарантиях безопасности для Украины и снизить уровень встречи Путина-Зеленского до встречи с представителями низшего уровня, чтобы избежать новых санкций США.

Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов, пожелавших остаться анонимными, заявили, что рассматривают комментарии Лаврова как попытку затормозить процесс, и выразили сомнение в том, что Путин готов заключить сделку.

В 2022 году Москва настаивала на гарантиях безопасности, которые бы фактически предоставили государствам-гарантам, включая Россию и Китай, право вето на получение Украиной помощи в случае нападения на нее.

Как сообщалось ранее, западные чиновники активно работают над согласованием плана гарантий безопасности для Украины, который бы поддержала администрация Дональда Трампа. Военные прорабатывают четыре ключевых сценария, которые позволят сдержать агрессию России.

В Кремле заявили, что Россия согласится, чтобы безопасность Украины гарантировали «на равной основе» Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на американских военных, которые совместно с европейскими коллегами подготовили варианты помощи Украине с привлечением своих вооруженных сил, сообщило, что США могут обеспечить над Украиной бесполетную зону как один из вариантов послевоенных гарантий безопасности.