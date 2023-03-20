"Зажгите свечу": в Чехии сообщили о гибели добровольца, воевавшего на стороне Украины

Это уже второй боец из Чехии, погибший в войне.

В Украине в войне против России погиб еще один чешский доброволец.

Об этом сообщает Bleska со ссылкой на чешский МИД.

Погибший воевал на стороне Украины.

"Я только что узнал, что вчера еще один из нас погиб. Эта неделя была неудачной для Чехии. Поэтому зажгите вечером свечу", – написал в Twitter под анонимным профилем гражданин Чехии, который более полугода служит в Украине.

Эту информацию подтвердил представитель чешского министерства иностранных дел Даниэль Дрейк.

"Можем подтвердить, что доброволец с воевавшим на стороне Украины чешским гражданством был убит в выходные. По информации министерства, это уже второй такой случай за последний год", – отметил он.

Трагическая новость о гибели бойца появилась буквально через несколько часов после того, как Чехией облетело известие о тяжело раненном медике, который был тяжело ранен на Донбассе.

Известно, что он работал волонтером в Украине.

"Его порубило обломками. Спасатели оказали немедленную помощь, но травмы очень серьезные. Он сам спас более 25 человек во время последней поездки", — сказал представитель организации "Феникс".

Известно, что в настоящее время его состояние стабилизировано, однако в Чехию пострадавшего перевозить еще нельзя, поэтому его доставят в столицу Украины.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил о массовых захоронениях под Изюмом. Там найдены тела военных ВСУ, которых, возможно, пытали.

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