"Зажигала свечи": в США женщину застрелили у мемориала сына, убитого несколькими днями ранее

"Пока она зажигала свечи для своего сына, ее лишили жизни", — написала подруга семьи, собирающая деньги на похороны.

В американском штате Иллинойс 31-летнюю женщину застрелили во время зажигания свечей у мемориала своего сына, убитого неизвестными несколькими днями ранее.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел в Чикаго утром 24 ноября. Тело 31-летней Делизы Такер обнаружили на тротуаре около 12:15 по местному времени. Женщина была доставлена в больницу, однако медики констатировали смерть.

"Пока она зажигала свечи для своего сына, ее лишили жизни, — написала подруга семьи Мишель Тарп на странице GoFundMe, созданной, чтобы помочь оплатить расходы на похороны. — Этот мир так холоден".

В минувшее воскресенье на этом же месте неизвестные несколько раз выстрелили в 14-летнего сына погибшей Кевина Тинкера.

Правоохранители не смогли установить причастных к обеим стрельбам и отказались комментировать информацию о возможной связи между инцидентами. Расследование продолжается. У Такер остались пятеро детей.

В издании отмечают, что в Чикаго в этом году резко возросло количество перестрелок. Так, по состоянию на 8 ноября 2021 года в городе произошло 3 105 инцидентов с оружием, что на 10% больше, чем в 2020 году, и на 66% больше, чем в 2019 году.

Читайте также: