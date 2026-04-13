Мир
537
2 мин

Зажигательные танцы: потенциальный министр Венгрии эффектно празднует победу на выборах (фото)

В Сети активно обсуждается эмоциональное празднование победы на выборах в Венгрии.

Вера Хмельницкая
Зажигательные танцы: потенциальный министр Венгрии эффектно празднует победу на выборах (фото)

Венгрия

В Венгрии после парламентских выборов и уверенной победы оппозиционной правоцентристской партии «Тиса» и Петера Мадьяра в центре внимания оказался вероятный будущий министр здравоохранения Жолт Гегедюш. Политик эмоционально отреагировал на результаты голосования.

Видео с его зажигательными плясками быстро разлетелось соцсетями.

Кадры вызвали бурную реакцию пользователей.

Вероятный будущий министр здравоохранения Жолт Гегедюш Фото скрин соцсети

Вероятный будущий министр здравоохранения Жолт Гегедюш Фото скрин соцсети

Реакция Сети

Многие восприняли поведение Гегедюша как искреннее и позитивное. Его называли «энергичным», «открытым» и таким, что «приносит новую атмосферу в политику».

Вероятный будущий министр здравоохранения Жолт Гегедюш Фото скрин соцсети

Вероятный будущий министр здравоохранения Жолт Гегедюш Фото скрин соцсети

Некоторые комментаторы шутили, что «министр с такими движениями — уже хороший старт», а другие отмечали, что он «уже сделал для медицины больше, чем предшественники — хотя бы поднял настроение».

  • «Вот в такой стране я хочу жить! Хотя подождите… именно в такой и буду!»;

  • «Министр здравоохранения так хорошо двигается — это уже хорошее начало!»;

  • «Это именно то, что нужно стране: энергия, жизнь и новый старт!»;

  • «Мы, европейцы, сильны вместе. Браво, Венгрия!»;

  • «Надеюсь, он так же "подкачает" и медицину, как и этот танец!»;

  • «Наконец-то позитив — довольно пасмурных и серых дней»;

  • «Даже если кому-то это не нравится, видно, что это искренне».

Часть пользователей подчеркнула, что стране нужны именно такие эмоции — «жизнь, энергия и новое начало» после длительного периода политического напряжения. Раздавались и призывы к единству и спокойному сосуществованию после выборов.

В то же время, некоторые комментарии содержали иронию и критику, однако общий тон реакций в Сети остался преимущественно положительным.

Видео с танцами уже набирает популярность за пределами Венгрии.

  • «Поздравляю из Польши! Радуемся вместе с вами!»

Пользователи из разных стран приветствуют венгров и поддерживают изменения, которые могут произойти после выборов.

Напомним, во время парламентских выборов 12 апреля в Венгрии победила оппозиционная правоцентристская партия «Тиса» Петера Мадьяра, взяв конституционное большинство — 138 из 199 мест.

16-летнему правлению Виктора Орбана, открыто ориентированного на Москву, пришел конец. Еще ночью он поздравил своего оппонента Мадьяра с победой.

