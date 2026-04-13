Зажигательные танцы: потенциальный министр Венгрии эффектно празднует победу на выборах (фото)

Венгрия Фото иллюстративное / © Associated Press

В Венгрии после парламентских выборов и уверенной победы оппозиционной правоцентристской партии «Тиса» и Петера Мадьяра в центре внимания оказался вероятный будущий министр здравоохранения Жолт Гегедюш. Политик эмоционально отреагировал на результаты голосования.

Видео с его зажигательными плясками быстро разлетелось соцсетями.

Кадры вызвали бурную реакцию пользователей.

Вероятный будущий министр здравоохранения Жолт Гегедюш Фото скрин соцсети

Реакция Сети

Многие восприняли поведение Гегедюша как искреннее и позитивное. Его называли «энергичным», «открытым» и таким, что «приносит новую атмосферу в политику».

Некоторые комментаторы шутили, что «министр с такими движениями — уже хороший старт», а другие отмечали, что он «уже сделал для медицины больше, чем предшественники — хотя бы поднял настроение».

«Вот в такой стране я хочу жить! Хотя подождите… именно в такой и буду!»;

«Министр здравоохранения так хорошо двигается — это уже хорошее начало!»;

«Это именно то, что нужно стране: энергия, жизнь и новый старт!»;

«Мы, европейцы, сильны вместе. Браво, Венгрия!»;

«Надеюсь, он так же "подкачает" и медицину, как и этот танец!»;

«Наконец-то позитив — довольно пасмурных и серых дней»;

«Даже если кому-то это не нравится, видно, что это искренне».

Часть пользователей подчеркнула, что стране нужны именно такие эмоции — «жизнь, энергия и новое начало» после длительного периода политического напряжения. Раздавались и призывы к единству и спокойному сосуществованию после выборов.

В то же время, некоторые комментарии содержали иронию и критику, однако общий тон реакций в Сети остался преимущественно положительным.

Видео с танцами уже набирает популярность за пределами Венгрии.

«Поздравляю из Польши! Радуемся вместе с вами!»

Пользователи из разных стран приветствуют венгров и поддерживают изменения, которые могут произойти после выборов.

Напомним, во время парламентских выборов 12 апреля в Венгрии победила оппозиционная правоцентристская партия «Тиса» Петера Мадьяра, взяв конституционное большинство — 138 из 199 мест.

16-летнему правлению Виктора Орбана, открыто ориентированного на Москву, пришел конец. Еще ночью он поздравил своего оппонента Мадьяра с победой.