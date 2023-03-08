"Зазу стал первой жертвой санкций": Кадыров пожаловался из-за кражи своей лошади в Чехии

Руководитель Чечни и приспешник Путина Рамзан Кадыров отреагировал на кражу в Чехии своего жеребца по кличке Зазу. Так, Кадыров обвинил Запад в краже своего элитного скакуна.

Об этом он написал в Telegram.

"Еще в 2014 году мой Зазу стал первой жертвой санкций, нацеленных против меня, моей семьи и команды. Чистокровный скакун взял на себя этот первый мерзкий удар со стороны демократического Запада... Сегодня выясняется, что Зазу украли неизвестные. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то глухой ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами розыска?", - пожаловался глава Чечни.

Рамзан Кадыров также заявил, что стоимость лошади намного выше. По его словам, Зазу стоит не менее $10 млн.

"В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю. Обидно, что страдает красивое и благородное животное. Переживаю, что Зазу может попасть в плохие руки.", – написал он.

Напомним, полиция Чехии 7 марта сообщила, что в селе Крабчице злоумышленник похитил из конюшни породистую лошадь, стоимость которой составляет почти 17 тысяч евро. СМИ сразу же сообщили, что лошадь принадлежала лидеру Чечни Рамзану Кадырову. Он купил жеребца в 2012 году, чтобы принять участие в самых дорогих в то время гонках в мире – чемпионате мира в Дубае. Лошадь была под санкциями, как и другое имущество Кадырова.

Читайте также: