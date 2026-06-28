«Здесь это роскошь и редкость»: беженка из Украины шокировала нюансом жизни в Германии

Кондиционер / © Pixabay

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Для тех, кто переезжает в Германию, лето может стать настоящим испытанием. Кондиционеры здесь большая редкость, поэтому найти жилье или рабочее помещение, где в жару будет прохладно, почти невозможно.

Об этом рассказала беженка из Украины Людмила Русина в TikTok.

«Кондиционеры в Германии — роскошь и большая редкость. В большинстве квартир, даже часто в офисах, они просто отсутствуют», — отметила она.

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По ее словам, несмотря на высокую температуру летом, которая иногда достигает более 40 градусов, многие жители страны вынуждены обходиться без охлаждения.

Почему в Германии почти не устанавливают кондиционеры

По мнению Русиной, причины такой ситуации несколько. Во-первых, ранее летняя жара в Германии была значительно меньше, поэтому установка кондиционеров считалась экономически нецелесообразной.

«Прагматические немцы считали нерациональным тратить деньги ради нескольких жарких недель в год», — объясняет она.

Во-вторых, в стране традиционно уделяется большое внимание энергосбережению и экологии, поэтому чрезмерное потребление электроэнергии часто воспринимается как нежелательное.

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«Лишнее потребление электроэнергии многие воспринимают как расточительство», — рассказала беженка.

Отдельно блоггерша обратила внимание на строгие правила по внешнему виду зданий. По ее словам, даже мелкие изменения фасада могут потребовать согласования с арендодателем, управляющей компанией и даже соседями, что затрудняет установку кондиционеров. Кроме того, часто подобные установки могут быть ограничены или полностью запрещены.

Еще одним фактором она называет рынок жилья: большинство жителей Германии живут в арендованных квартирах, поэтому инвестировать в дорогостоящие системы охлаждения для арендаторов нерентабельно. В то же время владельцы жилья не видят в этом необходимости из-за стабильного спроса на недвижимость.

Как отметила беженка, на фоне изменения климата и роста количества жарких дней в Германии все больше людей вынуждены искать способы адаптации к новым погодным условиям без привычного для других стран кондиционирования.

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Кроме того, Русина рассказывала о пяти бытовых вещах, которые стали для нее настоящим удивлением после переезда. По ее словам, одним из самых больших неожиданностей стала большая зависимость от наличных денег — банковские карты принимают не везде, и во многих небольших заведениях до сих пор просят именно кэш.

Также ее поразила практика активного использования бумажных писем для важных сообщений даже в ситуациях, когда в других странах все давно перешло в цифровой формат. Отдельно она отметила качество мобильной связи и интернета, которое в некоторых местах может быть нестабильным даже в крупных городах.

Еще одной необычной особенностью стали закрытые по воскресеньям магазины, из-за чего покупки нужно планировать заранее. И наконец женщина обратила внимание на более медленный темп сервиса — ожидание сроков или решение бытовых вопросов в Германии может занимать недели, а иногда и месяцы.

Как живут украинцы в Бельгии

Другая украинка, давно живущая в Бельгии, рассказала о преимуществах жизни в этой стране, которая не входит в число самых популярных среди украинских беженцев. По ее словам, Бельгия отличается стабильностью и сильной социальной защитой.

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Она отмечала, что официально трудоустроенные люди могут рассчитывать на своевременные выплаты, а в случае потери работы действует система пособия по безработице, позволяющая избежать финансовых затруднений.

Также, по ее словам, социальную поддержку могут получить даже новоприбывшие, еще не знающие языки или не имеющие подтвержденной квалификации.

Отдельно она подчеркивает доступность медицины — визит к врачу может стоить около 2 евро, при этом система работает четко и без больших очередей. Среди других преимуществ она называет доступное образование и высокий уровень социального равенства, что, по его словам, делает жизнь в Бельгии более предсказуемой и защищенной.

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