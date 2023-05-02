Здесь решает Украина: в Офисе президента отреагировали на заявления Папы Франциска о миротворческой миссии

Михаил Подоляк отметил, что представители Святого Престола могли бы приобщиться к помощи в возвращении плененных Россией украинцев и депортированных детей.

Ватикан, как и любой субъект глобальной политики, может обсуждать развязанную Россией войну, анализировать сценарии развития событий и искать практические решения, однако итоговые инициативы должны быть точно согласованы с Украиной.

Представители Святого Престола могли бы приобщиться к помощи в возвращении пленных украинцев и депортированных детей, отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Укринформу".

Безусловно, обсуждать войну, анализировать сценарии развития событий и искать практические решения может любой субъект глобальной политики, в том числе и Ватикан. Погружение в тему - это возможность более глубоко осознать причины агрессивного поведения России и как следствие сформулировать более четкое понимание, что такое реальное посредничество сегодня. Однако итоговые инициативы точно должны быть согласованы с Украиной и будут согласованы в любом случае. Ведь именно субъектность Украины сегодня является абсолютно определяющей. Судьбу Украины без участия Украины никто не будет решать, и это аксиоматично", — подчеркнул Подоляк.

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По словам советника главы ОП, и для нас, и для наших ключевых партнеров отправной точкой урегулирования уже есть четкая формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским.

Подоляк напомнил, что первый и важнейший пункт украинской формулы мира – безоговорочный вывод всех российских вооруженных формирований за пределы международно признанных границ Украины в 1991 году – это "категорическая предпосылка начала любых переговорных процессов".

Источник главы ОП подчеркнул, что говорить о мире или даже о каком-то послевоенном урегулировании, пока украинские граждане живут в оккупации, испытывают насилие в пыточных, абсурдно, особенно тогда, когда Россия демонстративно унижает и международное право в целом, и отдельные конвенции в частности.

Подоляк настаивает, что следует опираться на реалии и исходить из основных принципов международного права – территориальной целостности государств и суверенитета.

"Поэтому еще раз подчеркну, что именно Украина будет иметь решающую субъектность в урегулировании войны. За 9 лет вооруженного конфликта мы четко осознали – если России уступить хотя бы метро нашей территории, дальнейшей эскалации, дальнейших этапов масштабируемой войны не избежать. Аппетиты Кремля будут только расти в соответствующей прогрессии", — заметил он.

Подоляк отметил, что миссия представителей Понтифика в Москве может заняться важными гуманитарными аспектами войны – учет и соблюдение условий обращения с военными и гражданскими пленными, а также возвращение депортированных украинских детей.

Напомним, глава Католической церкви Папа Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне России против Украины.

В CNN со ссылкой на анонимный источник, близкий к Офису президента, сообщили, что Владимир Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины.

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