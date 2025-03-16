Здоровье Папы Римского — Ватикан обнародовал фото

Состояние 88-летнего Папы Франциска остается стабильным: продолжается респираторная терапия и физиотерапия. Папа даже сослужил Святую Мессу в больнице.

Об этом говорится в сообщении Ватикана, обнародовавшем фото Папы во время Мессы.

Прессслужба Святого Престола проинформировала о состоянии здоровья Папы Франциска, который с 14 февраля находится в больнице. По сообщению Ватикана, состояние Папы остается стабильным.

Папа сослужил Святую Мессу в больнице Фото: vaticannews.va

"Утром он сослужил воскресную Святую Мессу в часовне рядом со своей палатой и в этот день не принимал ни одного посетителя. Он с хорошими результатами продолжает назначенную терапию, в том числе дыхательную и двигательную реабилитацию, а день провел между молитвой, отдыхом и некоторой работой", — говорится в сообщении.

17 марта не планируется публикация медицинского бюллетеня, а пресс-служба предоставит журналистам некоторую общую информацию вечером.

На фото, обнародованном Ватиканом, Франциск обращен к распятию в алтаре часовни при больнице. Понтифик молится там каждый день, с тех пор как чувствует себя получше, говорят его представители.

Напомним, в конце февраля состояние Папы Римского было критическим. Тогда Папа Римский Франциск находился в сознании и получал кислородную терапию. Врачи наблюдали у него начальную почечную недостаточность.

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