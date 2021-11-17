Здоровье Саакашвили ухудшается, но к нему не пускают личного врача

Здоровье Саакашвили ухудшается, но к нему не пускают личного врача

Саакашвили готов прекратить голодовку, если его переведут в многопрофильную гражданскую больницу для прохождения реабилитации.

К находящемуся в тюремном медучреждении экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили не допускают личного врача Ника Кипшидзе. Медик вынужден ждать до 5-7 часов у входа в тюрьму.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, разрешение на посещение Саакашвили личный врач получает только когда у политика ухудшается состояние здоровья. В последнем посещении врачом Саакашвили в его анализах был выявлен критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы.

По мнению личного врача Саакашвили, в Грузии отсутствуют специалисты-врачи, имеющие соответствующий опыт и профессию. Стабилизировать же состояние здоровья политика, как уточняется, можно только медпрепаратами.

Впрочем, по словам омбудсмена, из-за недопуска личного врача Саакашвили отказывается их принимать. Прекратить голодовку Саакашвили готов, если его переведут в многопрофильную гражданскую больницу для прохождения реабилитации.

"Кипшидзе подтвердил выводы медицинских экспертов центра "Эмпати" и народного защитника Грузии, что в медучреждении тюрьмы N 18 не может быть обеспечено проведение всех необходимых мер по выводу Михеила из голодовки",- подчеркнула Денисова.

Как сообщалось, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Из-за ухудшения здоровья в понедельник, 8 ноября, Михеила Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18.

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