Здоровенный дрон атаковал Петербургский нефтяной терминал: что говорят в РФ

На территории Санкт-Петербургского нефтяного терминала в РФ обнаружили семиметровый беспилотник с оторванным крылом и 20 кг взрывчатки.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Беспилотник длиной 7 м с оторванным крылом и 20 кг взрывчатки обнаружил сотрудник нефтяного терминала во время обхода территории утром 3 марта.

Следователи и взрывотехники осмотрели беспилотник. Сообщается, что это был БПЛА самолетного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы Gilardoni.

Примерный размах крыльев этого беспилотника – 7 м и на нем было 20 кг взрывчатого вещества.

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Россияне утверждают, что никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 4 марта в Самарской области РФ неизвестные подорвали опору моста через реку Чапаевка.

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