Здоровенный дрон атаковал Петербургский нефтяной терминал: что говорят в РФ

Россияне утверждают, что беспилотник нес 20 кг взрывчатки.
На территории Санкт-Петербургского нефтяного терминала в РФ обнаружили семиметровый беспилотник с оторванным крылом и 20 кг взрывчатки.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Беспилотник длиной 7 м с оторванным крылом и 20 кг взрывчатки обнаружил сотрудник нефтяного терминала во время обхода территории утром 3 марта.
Следователи и взрывотехники осмотрели беспилотник. Сообщается, что это был БПЛА самолетного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы Gilardoni.
Примерный размах крыльев этого беспилотника – 7 м и на нем было 20 кг взрывчатого вещества.
Читайте главные новости дня:
- Буданов называет его одним из самых боеспособных: чем уникальное спецподразделение ГУР "Кракен"
- Законопроект о мобилизации: как будут наказывать уклонистов, кто получит отсрочку и какие скандальные нормы уберут
- Военный оставил цветы на вокзале, потому что думал, что девушка его бросила: чем закончилась история, затронувшая украинцев
Дрон был обезврежен на месте. Оставшиеся детали отправили на экспертизу.
Россияне утверждают, что никто не пострадал.
Напомним, в ночь на 4 марта в Самарской области РФ неизвестные подорвали опору моста через реку Чапаевка.
Читайте также: