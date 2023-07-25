"Зеки" отрезали Пригожину фалангу пальца: российский правозащитник рассказал, как это произошло

У главаря российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина ампутирована одна из фаланг пальца, это произошло в тюрьме.

Как рассказал российский правозащитник Владимир Осечкин в интервью журналистке Олесе Бацман, это произошло во время отбывания Пригожиным наказания в колонии.

"Это история о его первом сроке в колонии... Там жестокие обычаи, и его ненадлежащее поведение... Он тогда тесно сотрудничал с оперативниками колонии, был так называемым внутрикамерным агентом, "стукачем". Был на плохом счету... Очевидно, что у него с тех пор в подкорке засело, что ему надо отомстить. Тех заключенных, которые с ним это сделали, очевидно, уже нет..." – сказал он.

По словам Осечкина, как рассказывали те, кто пересекался с сидящими вместе с Пригожиным, там был такой вид наказания за сотрудничество с администрацией. Впоследствии он перенес подобные практики "наказания" в ЧВК "Вагнер".

"Что-то с ним такое сделали. И он эти страхи и фобии пережил, и это стало одним из видов физических наказаний в ЧВК "Вагнер" во время войны на оккупированных территориях. У нас есть ряд свидетельств наемников... Двух я записывал... Он рассказывал, что буквально их выстраивают, приносят в баночках эти отрезанные фаланги: "Будете у местного населения сотовые телефоны забирать и звонить по телефону домой, пользоваться без разрешения командиров сотовой связью – вот что вас ждет", – рассказал Осечкин.

Напомним, Владимир Осечкин рассказал, что "вагнеровцев", вероятно, готовят к вторжению в Польшу.

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