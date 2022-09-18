Зеленская и Шмыгаль отдали честь Елизавете II: первую леди приняла принцесса Уэльская (фото, видео)

По приглашению британской стороны в Лондон, чтобы воздать честь Ее Величеству Королю Елизавете II и выразить соболезнования от имени президента, правительства и народа Украины, прибыли первые лица государства.

Первая леди Елена Зеленская, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко с супругой почтили память королевы Елизаветы II, покоящейся в Вестминстер-холле.

Об этом сообщили официальный источник Royal Central и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсетях.

"Королева пользовалась большим общественным уважением и приверженностью Соединенному Королевству. Так же ею восхищались далеко за пределами Королевства, включая Украину", — написал Шмыгаль.

Он добавил, что большинство украинцев запомнят королеву из-за простого, но важного факта. Она была главой государства, которая одной из первых протянула руку помощи, когда Украина столкнулась с варварским российским нашествием. Государства, которые до сих пор делают все возможное для приближения нашей победы.

Шмигаль также поблагодарил правительство Соединенного Королевства.

"Не сомневаюсь, что Король Чарльз III разовьет прогресс, достигнутый его матерью", — добавил он.

Первая женщина из Украины, Олена Зеленская, находится в ваших местах в Westminster Hall, где Queen находится в штате. pic.twitter.com/aSd15OLYsc — Royal Central (@RoyalCentral) September 18, 2022

"Первая леди Украины Елена Зеленская со слезами посещает Вестминстер-Холл, где идет прощание с королевой", — сообщили на официальном сайте королевских новостей.

Также первая леди встретилась с принцессой Уэльской.

Напомним, государственные похороны королевы Елизаветы II пройдут на 10-12-й день после ее смерти. Ее тело будет в Вестминстерском аббатстве до момента похорон, чтобы люди могли прийти и попрощаться. После прощальной службы в аббатстве, куда будут приглашены около двух тысяч гостей, гроб с телом монархини будет доставлен в Виндзорский замок, где Елизавета II будет похоронена в часовне Святого Георгия рядом со своим отцом, матерью Елизаветой и сестрой — принцессой Маргарет. После этого в эту же часовню будет перезахоронено тело ее мужа – принца Филиппа.

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