Зеленская, Тайра и другие: в список самых влиятельных женщин от BBC вошли 8 украинок

В частности, в список попали Елена Зеленская и Юлия Паевская (Тайра).

Издание BBC опубликовало список 100 женщин из разных стран, которые вдохновляли и влияли на мир в 2022 году. Среди этих женщин оказались и восемь украинок.

Об этом говорится в публикации BBC.

Так, в сотню самых влиятельных вошли первая леди Украины Елена Зеленская, парамедик Юлия Паевская (Тайра), правозащитница Александра Матвийчук, защитница прав людей с инвалидностью Юлия Сачук, математик Марина Вязовская, врач Ирина Кондратова, журналистка Кристина Бердинских и волонтер Яна Зинченко.

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В список "100 женщин 2022" также попали мировой музыкальный феномен Билли Айлиш, актрисы Приянка Чопра и Сельма Блэр, иранская альпинистка Эльназ Рекаби, иранская актриса и режиссер Зар Амир-Эбрагими, спортсменка-рекордсменка в тройном прыжке Юлимар Рохас, ганская писательница Нана Даркоа Секьямах, сирийская бегунья Дима Актаа, потерявшая ногу во время удара бомбы по ее дому.

Что касается политики, то в этой сфере в список вошли первая женщина-глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и первая женщина-премьер-министр Барбадоса Миа Моттли.

Отмечается, что список отражает роль женщин в конфликтах по всему миру в 2022 году. Список был поделен по категориям "Политика и образование", "Культура и спорт", "Активизм и защита прав" и "Здоровье и наука".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии британской газеты Financial Times. Издание отметило политика за "чрезвычайное проявление лидерства и силы духа".

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