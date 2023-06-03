Зеленский: если страны-члены НАТО не дадут нам четкий "сигнал", Украины не будет на саммите в Вильнюсе

Зеленский понимает, что Украина не будет членом союза, пока в стране идет война.

Глава государства Владимир Зеленский сказал, если страны-члены НАТО не дадут Украине четкий "сигнал", что хотят видеть нашу страну в Альянсе, нет смысла участвовать в июльском саммите в Вильнюсе.

Об этом глава государства сказал в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 3 июня.

"Некоторые страны НАТО так боятся России, что не готовы видеть Украину в НАТО. Если нас не видят в этом союзе и не дадут нам какой-то сигнал в Вильнюсе, я считаю, Украине нечего делать на этом саммите. Мы не хотим быть у НАТО под время войны, поздно, нужно было раньше", — сказал он.

Зеленский понимает, что Украина не будет членом союза, пока в стране идет война, но она хочет услышать четкую позицию, что сможет им стать после окончания войны.

"Мы понимаем, что мы не будем в НАТО или в каком-либо мощном союзе безопасности, пока продолжается война. Но сколько жизней стоит одна фраза на саммите в Вильнюсе: "Украина будет в НАТО после этой войны!", — подытожил он.

Украина готова вступить в НАТО — Зеленский

Напомним, во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский заверил, что Украина готова стать членом НАТО. Теперь страна ждет, когда Североатлантический союз будет готов принять.

Президент Владимир Зеленский принял приглашение принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле, который запланирован на 11-12 июля. Он поблагодарил генсека Альчнса Йенса Столтпенберга за приглашение посетить Вильнюс.

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