Зеленский - "гн*да": Лукашенко в истерике обозвал украинского президента и бросил ему вызов

Лукашенко обвинил украинские спецслужбы, в том числе и президента Владимира Зеленского, в атаке дронов по Мачулищам.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал украинского президента Владимира Зеленского "гнидой" и бросил ему вызов.

Об этом белорусский диктатор рассказал во время пресс-конференции во вторник, 7 марта, передают провластные государственные СМИ.

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Лукашенко обвинил украинские спецслужбы, в том числе и президента Владимира Зеленского, в атаке дронов по аэродрому "Мачулищи".

"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида ! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", – сказал он.

Слуга Путина объяснил свои слова, адресованные Зеленскому. Лукашенко в этом контексте упомянул о неком "пакте о ненападении", о котором знает только он.

"Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключить пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". — "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", — заявил диктатор Беларуси.

Лукашенко заявил, что "Украина предлагала Беларуси заключить пакт о ненападении"

Напомним, в конце января Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает Минску заключить пакт о ненападении. Мол, для того чтобы белорусские войска не приближались к границе Украины. Но деталей диктатор Белоруссии не рассказал.

В МИД заявили, что у Украины нет агрессивных намерений в отношении Беларуси. Более того – Киев предостерегает Минск от участия в войне на стороне Российской Федерации. А в Офисе президента заявление Лукашенко назвали "странно".

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