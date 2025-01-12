Зеленский хочет отправить в США украинских спасателей: будут бороться с пожарами

Зеленский считает, что украинцы могут помочь американцам защитить жизнь.
Украина поможет США в тушении пожаров в Калифорнии и отправит в США 150 спасателей.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении за 12 января.
Зеленский рассказал, что поручил сегодня министру внутренних дел Украины и нашим дипломатам подготовить возможность участия украинских спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии.
"Там очень тяжелая ситуация, и украинцы могут помочь американцам защитить жизнь. Сейчас это прорабатывается, соответствующими каналами мы предложили нашу помощь американской стороне. 150 наших пожарных уже подготовлены", – сказал глава государства.
Напомним, что лесные пожары в Калифорнии продолжают распространяться и ситуация остается критической. В частности, в Лос-Анджелесе масштабные лесные пожары уничтожили целые районы. Эвакуированы десятки тысяч человек, под угрозой оказались знаковые и состоятельные местности.
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