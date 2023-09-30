Зеленский и Дуда на обложке: россияне распространяют новый фейк об одном из изданий Германии

Ни один выпуск журнала не был посвящен Дуде и Зеленскому.
Российские пропагандисты в Сети разгоняют фейк о том, что сатирическое издание Германии выпустило номер с Зеленским и Дудой на обложке.
Об этом отмечают расследователи проекта VoxCheck.
На самом деле авторы издания вспоминают украинское контрнаступление и Волынскую трагедию. Обложка номера тоже совсем другая – на ней изображены германские политики.
На страницах журнала в социальных сетях нет выпусков с президентами Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой.
Кроме того, ни один другой выпуск в этом году также не был посвящен Дуде и Зеленскому.
Российские пропагандисты подделали оригинальную иллюстрацию на обложке в восьмом выпуске и поместили туда президентов Зеленского и Дуду.
Напомним, в пятницу, 29 сентября, вблизи поселка Лугового Брянской области и РФ звучали звуки взрывов и стрельбы. Российские пропагандисты сразу сообщили о бое с "украинской ДРГ", которая якобы пересекла государственную границу.
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