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Зеленский и Дуда на обложке: россияне распространяют новый фейк об одном из изданий Германии

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
844
Время на прочтение
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Зеленский и Дуда на обложке: россияне распространяют новый фейк об одном из изданий Германии

Фейковые новости / Фото: Unsplash

Ни один выпуск журнала не был посвящен Дуде и Зеленскому.

Российские пропагандисты в Сети разгоняют фейк о том, что сатирическое издание Германии выпустило номер с Зеленским и Дудой на обложке.

Об этом отмечают расследователи проекта VoxCheck.

На самом деле авторы издания вспоминают украинское контрнаступление и Волынскую трагедию. Обложка номера тоже совсем другая – на ней изображены германские политики.

На страницах журнала в социальных сетях нет выпусков с президентами Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой.

Кроме того, ни один другой выпуск в этом году также не был посвящен Дуде и Зеленскому.

Российские пропагандисты подделали оригинальную иллюстрацию на обложке в восьмом выпуске и поместили туда президентов Зеленского и Дуду.

Напомним, в пятницу, 29 сентября, вблизи поселка Лугового Брянской области и РФ звучали звуки взрывов и стрельбы. Российские пропагандисты сразу сообщили о бое с "украинской ДРГ", которая якобы пересекла государственную границу.

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Дата публикации
Просмотры
844
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