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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Зеленский и первая леди прибыли на инаугурационную мессу Папы Римского

На площадь Святого Петра в Ватикане прибывают мировые лидеры: Владимир Зеленский прибыл вместе с супругой.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Зеленский с супругой в Ватикане

Зеленский с дружиной в Ватикане / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли на инаугурационную мессу новоизбранного Папы Римского Льва ХIV в Ватикане.

Кроме Зеленского, приглашены и другие мировые лидеры — президенты Израиля, Перу и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен. На мероприятии также будут присутствовать многие европейские королевские особы, в том числе король Испании Фелипе и королева Летиция.

Напомним, в Ватикане, сегодня, 18 мая, началась церемония интронизации новоизбранного Папы Римского Льва XIV.

8 мая 267-м Папой Римским кардиналы-избиратели избрали 69-летнего американца Роберта Фрэнсиса Прево, избравшего себе имя Лев XIV.

Обращаясь к толпе на площади Святого Петра после избрания Папа Лев XIV отдал честь покойному понтифику Франциску, призывая толпу помнить наследие его предшественника.

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