- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1915
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский и первая леди прибыли на инаугурационную мессу Папы Римского
На площадь Святого Петра в Ватикане прибывают мировые лидеры: Владимир Зеленский прибыл вместе с супругой.
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли на инаугурационную мессу новоизбранного Папы Римского Льва ХIV в Ватикане.
Кроме Зеленского, приглашены и другие мировые лидеры — президенты Израиля, Перу и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен. На мероприятии также будут присутствовать многие европейские королевские особы, в том числе король Испании Фелипе и королева Летиция.
Напомним, в Ватикане, сегодня, 18 мая, началась церемония интронизации новоизбранного Папы Римского Льва XIV.
8 мая 267-м Папой Римским кардиналы-избиратели избрали 69-летнего американца Роберта Фрэнсиса Прево, избравшего себе имя Лев XIV.
Обращаясь к толпе на площади Святого Петра после избрания Папа Лев XIV отдал честь покойному понтифику Франциску, призывая толпу помнить наследие его предшественника.