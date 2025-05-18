Зеленский и первая леди прибыли на инаугурационную мессу Папы Римского

Зеленский с дружиной в Ватикане / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли на инаугурационную мессу новоизбранного Папы Римского Льва ХIV в Ватикане.

Кроме Зеленского, приглашены и другие мировые лидеры — президенты Израиля, Перу и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен. На мероприятии также будут присутствовать многие европейские королевские особы, в том числе король Испании Фелипе и королева Летиция.

Напомним, в Ватикане, сегодня, 18 мая, началась церемония интронизации новоизбранного Папы Римского Льва XIV.

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8 мая 267-м Папой Римским кардиналы-избиратели избрали 69-летнего американца Роберта Фрэнсиса Прево, избравшего себе имя Лев XIV.

Обращаясь к толпе на площади Святого Петра после избрания Папа Лев XIV отдал честь покойному понтифику Франциску, призывая толпу помнить наследие его предшественника.