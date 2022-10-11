Зеленский и Путин примут участие в саммите G20 на Бали – министр Индонезии

В Индонезии полагают, что по результатам встречи представителей 20 стран с ведущей экономикой мира будут заключены конкретные сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин примут участие в саммите G20 на Бали.

Об этом сообщил министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди во время пресс-конференции, передает Okezone.

"До сих пор реакция на предложение визита президентов остается очень положительной. Поэтому, даст бог, когда вопрос касается посещения саммита, мы не волнуемся", — заявила Марсуди.

По информации МИДа, Индонезия продолжает поддерживать связь с главами Украины и России. Однако она подчеркнула, что положение дел в мире быстро меняется.

"Еще раз повторю, друзья, мы должны понимать, что ситуация в мире в настоящее время динамичная. Мировые вызовы очень высоки, и ситуация становится не проще, а сложнее. Мы продолжаем общаться", — сказала Марсуди.

Также она заявила, что настроена оптимистично по поводу предстоящего саммита и ожидает увидеть новые проекты, которые составят разные государства.

Встреча Зеленского и Путина в Индонезии: подробности

Индонезия заявила о готовности организовать встречу президента Украины и российского главы во время саммита G20 в ноябре.

Стоит отметить, что президент Индонезии лично вручил Зеленскому приглашение на саммит G20, однако глава государства еще размышляет, ехать туда. Он подчеркнул, что его участие в мероприятии зависит от присутствия там главы Российской Федерации.

В то же время в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что российский президент Владимир Путин согласился принять участие в саммите G20. Формат участия пока неизвестен. Как пояснили в дипломатическом ведомстве РФ, он будет "зависеть от событий в мире и санитарно-эпидемиологической ситуации в Юго-Восточной Азии".

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