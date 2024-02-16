Зеленский и Шольц подписали соглашение о безопасности: детали

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности. Это произошло во время визита Владимира Зеленского в Берлин.

О е пишет DW.

"Документ ставит на договорную основу военную помощь, оказываемую Германией Украины в отражении российской агрессии, и предусматривает ее предоставление в будущем в случае повторного нападения России на Украину Соглашение должно обеспечить безопасность Украины на тот период, пока страна не станет полноправным членом НАТО", – говорится в сообщении.

Подобный документ уже подписан между Киевом и Лондоном. Ожидается, что вечером 16 февраля аналогичное соглашение будет заключено между Украиной и Францией в Париже, куда Зеленский отправится после переговоров в Берлине.

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