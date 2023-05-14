Зеленский и Шольц пообщались с украинскими воинами, обучающимися в Бундесвере

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию он посетил военную базу в городе Аахен, где продолжаются учения украинские военнослужащие.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц также пообщался с украинскими воинами, обучающимися в Бундесвере.

"Хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что представляете наше государство. Мы сегодня разговаривали с канцлером – все уважают наши Вооруженные Силы. Мы вас ждем дома, возвращайтесь и делайте нашу армию на поле боя еще мощнее", – сказал президент.

Зеленский вручил бойцам Украины государственные награды. За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга украинские воины были награждены орденами «За мужество» ІІІ степени.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц ознакомились с элементами обучения, а также осмотрели образцы немецкой военной техники, на которой тренируются украинские военнослужащие и поставляются в Украину.

Напомним, глава Украины Зеленский прибыл в Париж и рассказал о планах. Накануне он обсуждал вооружение и вопрос о передаче Украине западных истребителей. А в Германии украинского лидера отметили премию Карла Великого.

Читайте также: