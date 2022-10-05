Зеленский и Столтенберг провели разговор и обсудили дальнейшие шаги на пути вступления Украины в НАТО

Глава государства Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом обсудил дальнейшие шаги по евроатлантической интеграции Украины.

В среду, 5 октября, украинский президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор. Вопросы, поднимаемые политиками в переговорах, — поддержка Украины и заявка Киева о вступлении в Альянс.

Об этом сообщили в твиттере Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг.

"Говорил с президентом Украины (Владимиром Зеленским – ред.) и отметил храбрый украинский народ и мощь за потрясающий прогресс в отвоевании своей территории от российских агрессоров. Россия должна прекратить начавшуюся войну. НАТО будет поддерживать и усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется", — говорится в его сообщении.

Я в постоянной связи с нашими стратегическими партнерами. Had phone call with NATO Секретари General @jensstoltenberg. Coordinated further steps on path of Euro-Atlantic integration of Ukraine. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 5, 2022

Напомним, как рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, через 48 часов после подписания Украиной заявки об ускоренном вступлении в НАТО членство государства в Альянсе поддержали 10 стран-членов блока.

По словам заместителя председателя ОП Игоря Жовквы, Украина может вступить в НАТО без выполнения Плана действий по членству и по ускоренной процедуре, как это было в случае со Швецией и Финляндией.

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