Зеленский и Сунак посетили лагерь, где учатся украинские военные (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыли в лагерь Лулворт в городе Дорсет для встречи с украинскими военными, которых обучает британская армия.

Об этом сообщает Sky News.

Согласно сообщению британского издания, политики прибыли на военную базу на вертолете. Там лидеры Украины и Британии показали симулятор танка Challenger 2, который используется для тренировок. После этого Зеленский вручил медали украинским военным.

Сунаку еще раз сказал, что его страна будет поддерживать Украину до победного конца.

"Для нас есть честь иметь всех вас здесь, и ваше мужество вдохновляет нас, и мужество ваших семей вдохновляет нас. Мы будем там до конца, и вы победите", — заявил британский премьер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл с официальным визитом в Великобританию. ТСН.ua собрал все подробности визита.

Читайте также: