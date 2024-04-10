Зеленский: Кремль везде имеет лобби – граждане США эффективно выполняют работу РФ в американских СМИ

Американские законодатели-республиканцы, поддерживающие помощь Украине, Майк Тернер от Огайо и Майкл Маккол от Техаса, заявили, что пророссийская пропаганда "проникла в мысли некоторых членов Конгресса США". Комментируя это заявление, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что оно приуменьшает проблему российского влияния в таких демократических странах, как США.

Об этом пишет Politico.

"У них (россиян — ред.) есть свои лобби везде: и в США, и в странах ЕС, и в Британии, и в Латинской Америке, и в Африке. Когда мы говорим о Конгрессе — вы замечаете, как они работают с обществом в в Соединенных Штатах", — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, России удалось исказить "информационное поле мира".

Не называя имен, Зеленский заявил, что американские граждане эффективно выполняют работу России в американских СМИ.

"Они продвигают свои нарративы через СМИ. Это не граждане России и не выходцы из России, нет. Это представители определенных медиагрупп, граждане США. Именно они в СМИ имеют соответствующие месседжи, иногда очень пророссийские", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский дал интервью Bild. ТСН.ua собрал главные тезисы президента, в частности о будущем Украины без помощи США, плане Трампа и почему Шольц не предоставляет Taurus.

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