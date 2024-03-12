Зеленский мощно высказался об участии россиян в Олимпийских играх во Франции

Российские спортсмены на Олимпиаде могут участвовать под белым флагом – однако разницы в этом нет.

Российские спортсмены не должны участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут во Франции. И неважно, с каким они там могут быть флагом — белым или триколором.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наш взгляд на Олимпиаду во Франции — конечно, мы не хотели бы, чтобы убийцы или те или иные спортсмены, представляющие террористическую организацию под названием Россия, чтобы они представляли ее во Франции во время Олимпийских игр. Мы хотели бы, чтобы Франция в этом гуманитарном аспекте была полностью на стороне справедливости. В этом случае — на нашей стороне", — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, российские спортсмены на Олимпиаде могут участвовать под белым флагом — однако разницы в этом нет.

"Если нет российского флага, а есть белый флаг — мы же все не идиоты, все на трибунах будут понимать и на всех площадках в мире, кто с белым флагом — россиянин. Россияне на Олимпиаде могут быть представлены под белым флагом. Какая разница — белый или триколор?" — отметил президент.

Напомним, что Зеленский заявил, что военные Франции "не будут умирать в Украине" и пока Украина держится, им вряд ли придется рисковать жизнью для защиты стран НАТО.

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