Зеленский может встретиться с Папой Римским уже завтра — Reuters

Аудиенция, о которой идет речь, может состояться уже в ближайшую субботу, 13 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Папой Франциском в Ватикане 13 мая. Официальных подтверждений ни от итальянского, ни от украинского руководства пока не поступало.

Об этом агентству Reuters сообщили дипломатические источники.

Источник в Италии подтвердил, что Зеленский может находиться в Риме в выходные. Там он также может встретиться с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони.

Первым новость о запланированном визите сообщило итальянское информационное агентство Ansa. Ожидается, что 13-14 мая Зеленский также посетит Германию.

Напомним:

После российского вторжения в Украину Франциск практически еженедельно призывал к миру и неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой. Его предложение до сих пор не привело ни к одному прорыву.

В частности, Франциск призвал мировых лидеров разрешать политические конфликты с помощью разума, а не смертоносного оружия.

Ватикан, по словам Папы Римского, принимает участие в "секретной миротворческой миссии" по окончании войны между Россией и Украиной.

"Пока речь идет о миссии, но она еще не обнародована. Когда будет возможность, я расскажу о ней. По-моему, мир всегда достигается путем открытия каналов, а не их закрытием", — цитирует его Reuters.

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