Зеленский на форуме в Давосе призвал к скорым решениям по оружию для Украины: полный текст выступления

Украинский президент подчеркнул, что зло, которое сегодня олицетворяет Россия, стремится к реваншу, поэтому миру нужна решимость и скорость.

Во время ежегодного заседания Всемирного экономического форума президент Украины говорил о кризисе времени, который переживает современный мир, и о необходимости принятия быстрых решений, чтобы опередить распространение зла.

ТСН.ua публикует полный текст выступления украинского лидера.

Дамы и господа!

Десять часов назад в пригороде Киева произошла трагедия.

В результате крушения вертолета погибли министр внутренних дел Украины, его коллеги и экипаж вертолета, который упал на детский сад.

14 украинских семей потеряли сегодня своих родных. И гораздо больше семей теряют своих родных каждый день из-за войны.

Прошу вас почтить память всех, кого потеряла Украина, минутой молчания.

Только минута. А в ней – память о стольких людях. Украина переживает тысячу таких минут. Среди них – три минуты 14 января.

Три минуты – время, за которое российская ракета одолела сотни километров, ударила по жилому дому в Днепре и убила не менее 45 человек.

Мое выступление будет кратким. О времени, которого мало. Про считанные минуты. О годах, состоящих из этих минут.

Три года назад я впервые выступал в Давосе. Вживую. Тема была: построение устойчивого и сплоченного мира. Теперь я выступаю онлайн. Тема: сотрудничество в разделенном и фрагментированном мире.

Выводы? Очевидны. Мир не успевает реагировать на изменения и вызовы.

К кризисам глобальной безопасности, экологии, продовольствия и энергетики следует добавить еще один. Это кризис времени.

К призывам к решительным, эффективным и совместным действиям следует добавить еще один. Это призыв к скорости. Скорости принятия решений. Реакции цивилизованного мира.

Трагедии опережают жизнь. Тирания опережает демократию.

Чтобы начать войну, России потребовалось менее одной секунды. Чтобы ввести за это первые санкции, миру понадобились дни.

Время, которое свободный мир тратит на размышления, государство-террорист тратит на убийства.

Украина вместе с союзниками противодействует этому почти год. Это время доказало: все наши скорые решения дали положительный результат: открытие Европой границ для украинцев, зерновое соглашение, энергетическое единство. Все это спасло миллионы людей. Не только в Украине.

Не только Украине, но всему миру нужен именно такой темп решений и действий.

Мир колебался в 2014 году, когда Россия без колебаний оккупировала Крым. Мир колебался в 2022 году, когда Россия без колебаний сделала войну полномасштабной. Мир не должен колебаться сегодня и никогда больше.

Когда зло стремится к реваншу, миру нужны решимость и скорость. Россия экспортирует террор. Россия распространяет по миру штамм войны. Украина предлагает миру формулу мира. Прошу. Десять шагов, которые мир должен сделать быстрее, чем РФ сделает новые шаги.

Мобилизация мира должна предотвратить очередную мобилизацию нашего общего врага.

Предоставление Украине ПВО должно опередить новые ракетные атаки России. Снабжение западных танков должно опередить вторжение очередных российских танков. Восстановление безопасности и мира в Украине должно предотвратить атаку России на безопасность и мир других стран. Трибунал за совершенные военные преступления должен предотвратить новые.

Расширение НАТО и ЕС должно предотвратить распространение российской агрессии. Сейчас мы ежедневно защищаем ценности, которые союзники воспринимают как данность.

Данность же для нас состоит в том, что мир нуждается в решительных и быстрых шагах.

Дамы и господа!

Три года назад я впервые принял участие во Всемирном экономическом форуме. Тогда мир сражался против COVID-19. Боролся и победил. Сейчас мир сражается против Путина. И через три года в Давосе мы будем говорить о новых вызовах и угрозах. Что это значит?

Что мы точно победим сегодняшнюю угрозу.

История повторяется. Поначалу мир не замечает или недооценивает угрозу. Затем сплачивается и противодействует ей. А потом мир побеждает. Во все времена финал всегда один.

Мир победил нацизм, апартеид, пандемии, безразличие к климатическим изменениям, финансовые кризисы и кремлевский штамм. Мир победит снова.

Вот что можно успеть сказать через несколько минут. Вот что можно понять за несколько минут. Мир победит снова! Пора сделать это быстрее.

Слава Украине!

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