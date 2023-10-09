Зеленский на заседании Парламентской ассамблеи НАТО: "ХАМАС и Россия – одинаковое зло"

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего онлайн-выступление на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене 9 октября призвал к объединению и борьбе с терроризмом, сравнив тактику ХАМАС в Израиле с тактикой России в Украине.

Глава государства опубликовал в Telegram.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ХАМАС и Россия используют одинаковую тактику, и что израильские журналисты, которые были в Украине и стали свидетелями последствий зверств России, сейчас видят то же, что происходит в их родной стране.

"То же зло, и единственная разница заключается в том, что это – террористическая организация, которая атаковала Израиль, а здесь – террористическое государство, напавшее на Украину", – сказал Зеленский во время выступления.

Президент также подчеркнул, что мир должен объединиться в борьбе против зла.

"Разве миру не хватит сил, чтобы остановить зло? Точно хватит. Европе следует быть активной. Соединенным Штатам следует быть активными. Китаю. Индии. Арабским государствам следует почувствовать, как многое может сломаться, если дать террористам достичь их целей. Турция. Бразилия и вся Латинская Америка. Япония. Австралия. Канада. Страны Африки. Страны Центральной Азии. Корея. Пакистан. Индонезия. Карибский бассейн. Тихоокеанские государства. Всем следует быть активными в защите жизни и международного права! Нельзя давать никакого шанса террору", - сказал Зеленский во время выступления.

Напомним, Владимир Зеленский провел экстренный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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