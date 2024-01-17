"Зеленский набил татуировку с текстом "Бога нет": МИД РФ придумал абсурдный фейк (фото)

Наблюдаем за руками и опровергаем очередные фейки россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский "набил татуировку с надписью "Бога нет" на запястье", заявили в Министерстве иностранных дел России. Подобную информацию россияне распространили, в частности, в соцсети Х (бывший Twitter).

Доказать, что российское министерство распространяет очередную ложь можно, просмотрев новые (и старые также) фото и видео Зеленского.

Как отмечает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, татуировка принадлежит военнослужащему ВСУ, стоящему рядом с Зеленским.

Особенно это заметно в кадре, где президент стоит против военного и фотографирует его вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Фэйк от МИД РФ

Накануне российские СМИ распространили видео, где видно, как в Украине неизвестный мужчина выстрелил в работника ТЦК. И произошло это вроде бы во время вручения повестки. Однако это видео – очередной русский фейк.

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