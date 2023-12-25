"Зеленский начинает понимать": Лукашенко во время визита к Путину пригрозил Украине "крахом"

По его словам, сейчас давление очень сильное.

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко прибыл с визитом к российскому диктатору Владимиру Путину. В России он сделал заявление о войне в Украине.

Об этом пишет "Белта".

По данным издания, Лукашенко в Санкт-Петербурге размышлял, есть ли шанс "решить" войну в Украине в следующем году.

"Думаю, что только шанс. Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс", – заявил он.

Также читайте Россияне пытаются компенсировать нехватку стражей порядка на ВОТ: к чему прибег враг

Он добавил, если они (украинцы – ред.) им не воспользуются, будет вообще крушение.

"Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать", — добавил он.

При этом на днях ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к мирным переговорам по Украине и цинично заявил, что агрессорку Россию спровоцировали на "конфликт".

Кроме того, Лукашенко выдал феерический бред об Украине и "бегстве" Зеленского. По его словам, Украина "все равно будет наша", что для США она уже отходит на второй план, а президент Владимир Зеленский якобы готовится покинуть страну.

Читайте ведущие новости дня: